Politie zoekt jas van inbreker in FeanwÃ¢lden

Politie zoekt jas van inbreker in Feanwâlden

Publicatie: wo 26 september 2018 14.34 uur

FEANWâLDEN - De politie is op zoek naar een jas in de omgeving van Feanwâlden. De jas is mogelijk door een inbreker achtergelaten nadat hij/zij een poging to inbraak deed bij een woning aan de Haadstrjitte in het dorp. Deze vond omstreeks 21.00 uur plaats.

De jas is mogelijk door de dader ergens achtergelaten. De politie wil in verband met het onderzoek verder niets kwijt over de zaak. Wel verzoekt de politie getuigen om zich te melden. "Treft u een jas aan in de omgeving, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie 0900-8844." zo laat de politie weten.