Weduwe Van Seggeren woest om uitstel rechtszaak

Publicatie: wo 26 september 2018 13.43 uur

LEEUWARDEN - Een misverstand tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de Leeuwarder rechtbank over het tijdstip van aanvang van de zitting was de oorzaak dat een verzoek van de advocaat van de weduwe Van Seggeren over het opheffen van de voorlopige hechtenis woensdag niet door kon gaan. Het OM dacht dat de zaak woensdagmiddag om 15.00 uur behandeld zou worden, de rechtbank had de zitting om 11.00 uur op de agenda staan. Het OM had geen kans gezien om de nabestaanden tijdig op de hoogte te stellen van het nieuwe tijdstip.

'Schandalig'

Tot woede van de 34-jarige verdachte en haar advocaat besloot de rechtbank dat de zitting niet door kon gaan, zonder de nabestaanden en in het belang van de openbaarheid. Advocaat Brian de Pree was 's middags verhinderd en dus moest de rechtbank besluiten tot aanhouding. De Pree vond het 'schandalig' dat het belang van de nabestaanden boven het belang van zijn cliënte werd geplaatst. De verdachte sprak van 'chantage'. De rechtbank gaat op zoek naar een andere datum voor de behandeling van het schorsingsverzoek.

Geen sporen

Tjeerd van Seggeren (37) kwam in de nacht van 8 op 9 juli door geweld om het leven. Hij had die avond een festival in De Westereen bezocht. Zijn levenloze lichaam werd achter een bomenrij aan de Fûgelsang gevonden. Op basis van de verwondingen werd in eerste instantie gedacht aan een aanrijding. Van dat scenario is het Openbaar Ministerie (OM) inmiddels afgestapt. In de omgeving van de plaats delict zijn geen sporen aangetroffen die daarop duiden.

Meerdere personen

Omdat Van Seggeren zware verwondingen had op het lichaam en aan het hoofd, denkt het OM denkt dat hij door geweld om het leven is gebracht. Dat zou gebeurd kunnen zijn door één persoon -de verdachte- of meerdere personen. Die laatste optie houdt het OM nog steeds open. Op 19 december vorig jaar werd de weduwe van Van Seggeren opgepakt, een paar dagen voor ze met de kinderen zou vertrekken naar Duitsland, haar geboorteland. Volgens het OM zou zij verschillende motieven kunnen hebben om haar man om het leven te brengen. Zo zou er sprake zijn geweest van relatieproblemen. De vrouw heeft tot op de dag van vandaag ontkend iets met de dood van haar man te maken te hebben.

Tijdens een pro forma-zitting in augustus werd haar moeder aangehouden voor verhoor. Ze werd een paar dagen later weer vrijgelaten. De vrouw zou nog wel worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Tjeerd van Seggeren.