Boot gestolen in Opeinde

Publicatie: wo 26 september 2018 11.32 uur

OPEINDE - In Opeinde is dinsdag een boot gestolen. Het schip betreft een 'Fellowship 28' (type) en lag in het Opeinderkanaal aan een steiger aan de Leyensloane. De boot had geen buiskap, de mast was naar beneden en over de achterkant kuip zat een zwart zeil.

De eigenaar heeft woensdag bij de politie aangifte gedaan van diefstal.