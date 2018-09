Marga Waanders wordt burgemeester in de Waadhoeke

Publicatie: di 25 september 2018 22.19 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Waadhoeke heeft dinsdagavond de 58-jarige Marga Waanders (PvdA) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Waadhoeke.

Na een korte besloten raadsvergadering, maakte de vertrouwenscommissie het nieuws bekend in de openbare extra raadsvergadering. Marga Waanders is momenteel burgemeester van de gemeente Dongeradeel. Zij wordt opvolger van Hayo Apotheker. Hayo Apotheker was waarnemend burgemeester vanaf het ontstaan van de gemeente Waadhoeke op 1 januari 2018.

Marga Waanders is negen jaar burgemeester van Dongeradeel geweest. Zij begon haar carrière als docent Nederlands en Duits. Vanaf 1990 was zij daarnaast in Leeuwarden raadslid voor de PvdA, totdat zij in 2001 wethouder werd in dezelfde gemeente. Geboren in Twente houdt zij, zoals ze zelf zegt, inmiddels van Fryslân, de Friezen en it Frysk. En ze wil graag haar bestuurlijke ervaring en haar liefde voor vernieuwend lokaal bestuur inzetten om met Waadhoeke te bouwen aan de toekomst. Op dit moment woont Marga Waanders in Raard met haar partner, maar ze is bereid om naar Waadhoeke te verhuizen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 30 oktober beëdigd en geïnstalleerd wordt en daarmee in dienst treedt. De voordracht wordt nu eerst aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd.