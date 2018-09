Werkstraffen voor wietplantages in vrachtwagens

Publicatie: di 25 september 2018 15.35 uur

LEEUWARDEN - Drie mannen die betrokken zijn geweest bij hennepkwekerijen in Oosterwolde en Wolvega zijn dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot werkstraffen. De drie kregen lagere straffen dan de officier van justitie twee weken geleden had geëist. De verdachten, een 61-jarige inwoner van Hoornsterzwaag, een 51-jarige man uit Joure en een 36-jarige inwoner van Sneek kregen werkstraffen van respectievelijk 120, 80 en 40 uur. De officier had werkstraffen van 80 tot 150 uur geëist.

Timmerwerkzaamheden

Veel meer dan de officier hield de rechtbank rekening met de ouderdom van de zaak. Die speelde eind 2015, begin 2016. De verdachten hebben stroom aangelegd en timmerwerkzaamheden verricht bij een wietplantage die was ondergebracht in een pand aan de Ploeggang in Oosterwolde. De Jouster en de man uit Hoornsterzwaag zijn bovendien betrokken geweest bij twee kwekerijen die in vrachtwagens waren gebouwd.

Opbouwfase

In een van de vrachtwagens, die werd aangetroffen in een loods aan de Magnesiumweg in Wolvega, zat een werkende wietplantage. In een andere loods stond nog een vrachtwagen met een kwekerij die nog in de opbouwfase zat. Alle drie verdachten zijn veroordeeld voor medeplichtigheid aan de wietplantages.