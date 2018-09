Friezen roken minder dan Groningers en Drenten

Publicatie: di 25 september 2018 10.20 uur

LEEUWARDEN - Op 1 oktober start de jaarlijkse actie 'Stoptober'. Via de campagne motiveren gezondheidsorganisaties rokers om 28 dagen niet te roken. Dankzij de positieve aanpak, de gezamenlijkheid en de dagelijkse steun via de Stoptober-app en social media, deden al bijna een kwart miljoen Nederlanders de afgelopen jaren mee aan Stoptober.

Rokers in het noorden

Uit het meest recente onderzoek (Gezondheidsmonitor 2016) blijkt dat het percentage rokers in Groningen en Drenthe net iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In 2016 rookt landelijk 23% van de volwassenen tussen de 19 en 65 jaar. In Drenthe is dit 27% en in Groningen 28%. Friesland zit hieronder, met een gemiddeld aantal rokers van 21%. Ook dit percentage kan omlaag.

Met z'n allen

Actrice Katja Schuurman, presentator Kees van der Spek en Omroep MAX-directeur Jan Slagter gaan op 1 oktober ook de uitdaging aan om 28 dagen niet te roken. Deelnemers aan Stoptober kunnen via social media en de Stoptober-app met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen. "Samen stoppen is fijn, het sterkt in het volhouden", aldus gelegenheidsroker Katja Schuurman, die graag helemaal wil stoppen.

Stoptober App

Dit jaar is er weer een geheel vernieuwde app te downloaden. In de Stoptober-app ontvangen de deelnemers dagelijks tips om vol te houden en kunnen ze bijhouden hoe lang ze al zijn gestopt. Ook zien ze wat stoppen doet voor hun gezondheid en wat het oplevert aan geld.

Inschrijven voor Stoptober kan ook via www.stoptober.nl