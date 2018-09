Auto vliegt over de kop op rotonde Centrale As

Publicatie: ma 24 september 2018 22.37 uur

DOKKUM - Een automobiliste is maandag met haar auto over de kop gevlogen op een rotonde van de Centrale As tussen Dokkum en Wâlterswâld. Het ongeval vond omstreeks 21.55 uur plaats en naast de politie en ambulance kwam tevens de brandweer van Dokkum ter plaatse.

De vrouw is door het ambulancepersoneel onderzocht en met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De Verkeers Ongevallen Analisten van de politie zijn ter plaatse om het ongeval ik kaart te brengen.

Ten tijde van het onderzoek door de politie en de berging is de afslag vanaf de Centrale As richting de Rondweg-Zuidoost / Murmerwoudsterweg afgesloten.

FOTONIEUWS