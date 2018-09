Wederom Dokkumse in Boer Zoekt Vrouw

Publicatie: ma 24 september 2018 20.25 uur

DOKKUM - Wederom is een vrouw uit Dokkum in de race voor een boer in het populaire TV programma Boer Zoekt Vrouw van de KRO-NCRV, dat gepresenteerd wordt door Yvon Jaspers.

Na de Dokkumse Femke Wiersma die in seizoen 2010/2011 de ware liefde vond in boer Gijsbert, is er nu weer een vrouw uit Dokkum in de race voor een boer. Ditmaal is het Janke Trientsje Dijk.

Zondagavond werd Janke Trientsje door boer Wim uit Marknesse, na de speeddate in een coupé van een stoomtrein, samen met nog vier andere vrouwen gekozen voor een nadere kennismaking tijdens een dagje uit.