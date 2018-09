Peerd van ome Loeks op Hoek van de Bant

Publicatie: ma 24 september 2018 18.20 uur

LAUWERSOOG - Het mysterie rondom de verdwijning van het Peerd van Ome Loeks maandagmorgen bij het Centraal Station in Groningen is opgelost. Het beeld (althans een replica) is teruggevonden op de zeedijk bij de hoek van de Bant tussen Anjum en Lauwersoog.

Het blijkt een stunt te zijn om aandacht te vragen voor theatervoorstelling De Stormruiter, door Wadden uit de Schaduw die achter deze actie zit. Het beeld werd in de nacht van zondag op maandag weggehaald.

Het originele 4 ton wegende betonnen Peerd van Ome Loeks is bij een bedrijf opgeslagen en moet volgende week weer op zijn vertrouwde plaats voor het hoofdstation van Groningen staan. Wat er met de kunststof replica gebeurt is niet bekend.

