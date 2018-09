Anja uit Gorredijk wint auto in Miljoenenjacht

Publicatie: ma 24 september 2018 09.58 uur

GORREDIJK - De 52-jarige Anja de Boer uit Gorredijk won zondagavond een nieuwe BMW in de Postcode Loterij Miljoenenjacht. Vijftig Gordyksters mochten de spelshow op RTL4 bijwonen. Anja gaf het goede antwoord op de allerlaatste vraag in de eerste ronde.

Ze moest vervolgens een keuze maken. Of de auto, of een plaats aan de desk in de tweede ronde om het spel met de koffers te spelen. Ze koos de auto. Anja wist toen nog niet wat de hoofdprijs ging worden. Deze prijs werd 147.000 euro en werd gewonnen door een vrouw uit Valkenburg.