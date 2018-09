Shantyliederen in een gezellig Drachtster centrum

Publicatie: zo 23 september 2018 15.47 uur

DRACHTEN - Het was zaterdag gezellig druk in Drachten tijdens het shantyfestival, dat voor de 4 keer georganiseerd werd door de Stichting Shantyfestival Smallingerland. De weergoden waren hen goedgezind, bijna in heel Nederland regende het de hele dag en in het Drachten bleef het droog.

Rond 11 uur kwamen alle koorleden naar het Holdert voor de koffie en cake en het ontmoeten van de andere gastkoren. Rumsop uit Hantum was ’s morgens al in Rispinge om daar voor de bewoners op te treden en ook in Neibertilla was het gezelligheid ten top met het Kaperskoor uit Lelystad.

Tegen 12 uur vertrok iedereen naar het Museumplein, waar ze werden toegesproken door de Joke van der Zwaag namens de organisatie en nam de wethouder van Cultuur Marjan Sijperda de microfoon over voor een mooie welkomsttoespraak. Muziek verbindt mensen en zingen maakt je gelukkig. 12 koren uit heel Nederland en zelf eentje uit Duitsland kregen een leuk aandenken en zongen daarna massaal met het toegestroomde publiek een aantal shantyliederen o.l.v. de Piipegaeltsje Sjongers op het Museumplein, waarna alle koren vertrokken naar de 6 podia in het centrum om daar hun shanty en zeemansliederen te laten klinken.

