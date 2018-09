Bizonjacht wint ook bij publiek

Publicatie: zo 23 september 2018 00.20 uur

DROGEHAM - De gondel Bizonjacht van buurtgroep Om 'e Dyk heeft zaterdag bij de Gondelvaart op Wielen in Drogeham ook de publieksprijs in ontvangst mogen nemen. De figurantenprijs werd gewonnen door Pippi van Roun om 'e Toer.

De tweede publieksprijs werd gewonnen door Pippi van buurtgroep Roun om 'e Toer, de (gedeelde) derde prijs was voor The Voice of Holland van De Bining en Puur Natuur! van De Trochsetters.

In het fotonieuws ziet u op prijsvolgorde (van 9 tot 1), chronologisch de bouw van een gondel, de prijsuitreiking en de "vaart" van zaterdag.

FOTONIEUWS