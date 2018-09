Speeltuin Hertenkamp Kollum geopend

Publicatie: za 22 september 2018 20.16 uur

KOLLUM - Tijdens de open dag van het hertenkamp heeft wethouder Paul Maasbommel zaterdagmiddag de speeltuin bij het hertenkamp officieel geopend. De dag begon voor de kinderen met een puzzeltocht op de Voorstraat. Plaatselijk Belang heeft deze tocht, in samenwerking met de HIM opgezet. De oplossing was: Hertenkamp voor dier en speelplezier. Na afloop van de puzzeltocht konden de kinderen op de foto met 'Buurman en Buurman'.

's Middags was de officiële opening van de speeltuin door wethouder Paul Maasbommel. Na de opening werd de prijsuitreiking van de puzzeltocht bekend gemaakt door 'Buurman en Buurman'. De winnaars ontvingen een waardebon. Sinds kort kan men het nieuwe kampgedeelte aan de Noordkant bezoeken. Verder waren er deze middag volop activiteiten zoals paardrijden, bellenblaas, schminken en een speciaal optreden van Kindertheater Marikesj.

FOTONIEUWS