Asverstrooiing eindigt in reddingsactie

Publicatie: za 22 september 2018 19.50 uur

LAUWERSOOG - Zaterdagmiddag heeft de historische reddingboot Suzanna op de terugweg van een asverstrooiing een reddingsactie op de Waddenzee uitgevoerd.

De reddingboot was met een familie richting Schiermonnikoog geweest om de as van een famielid op het Wad te verstrooien. Op de terugweg hoorde de bemanning dat er een windsurfer in problemen was buiten de haven van Lauwersoog.

De bemanningsleden kregen al snel een zeil in het vizier. Dit bleek echter van een andere surfer te zijn, die de man al enige tijd had gevolgd en de zaak niet vertrouwde. Hij trof de man aan liggend op zijn surfplank en zonder zeil. Het zeil was losgekomen van de plank en weggewaaid.

De helpende windsurfer alarmeerde de Kustwacht die vervolgens de KNRM van Lauwersoog alarmeerde. De reddingboot Suzanna zette koers richting beide surfers en kregen het slachtoffer met moeite aan boord. De oudere man was erg vermoeid, onderkoeld en vreselijk geschrokken. Ook de andere surfer werd aan boord genomen.

De reddingboot Annie Jacoba Visser van station Lauwersoog voer uit, maar net buiten de havenmonding kwamen ze de Suzanna al tegen. Het slachtoffer is in het boothuis onder de warme douche gezet. Omdat de man niet op temperatuur kwam is hij met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De Annie Jacoba Visser is later alsnog het Wad opgegaan om het surfzeil te zoeken. Deze werd snel aangetroffen en geborgen.

