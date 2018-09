Zoekactie met duikers na vondst van fiets

Publicatie: za 22 september 2018 18.08 uur

BEETSTERZWAAG - De brandweer van Jubbega, Beetsterzwaag en de duikers van Leeuwarden zijn zaterdag gealarmeerd voor een inzet aan de Zandlaan in Beetsterzwaag. Daar werd door een voorbijganger een fiets aangetroffen in het water. Ook werd er een jas en tas gevonden.

De brandweer is omstreeks 17.35 uur ter plaatse gekomen en er is een zoekactie op touw gezet. Er is tevens met een hond gezocht. Er is gezocht en rond 18.20 uur is de zoekactie gestaakt. De duikers zijn het water niet meer in geweest.

Het is onbekend of de man elders is aangetroffen. Via het framenummer van de fiets heeft de politie ook een en ander uitgezocht.

