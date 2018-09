Fryske Gea koopt bankjes voor schaatsers

RYPTSJERK - Het is nog geen winter maar It Fryske Gea heeft bekendgemaakt dat de organisatie bankjes heeft gekocht voor de schaatsers. Zodra de temperaturen onder nul komen, worden de bankjes geplaatst in de Ryptsjerksterpolder zodat schaatsers gemakkelijk er schaatsen kunnen onderbinden.

De ondiepe polder bij Ryptsjerk is populair bij schaatsers omdat er vaak al na enkele nachten vorst geschaatst kan worden.