Bizonjacht wint in Drogeham

Publicatie: vr 21 september 2018 23.40 uur

DROGEHAM - Bij de 49ste Gondelvaart op Wielen in Drogeham, editie 2018, is de gondel Bizonjacht van Om 'e Dyk met 148 punten winnaar geworden van de vakjuryprijs, Tweede bij de vakjury werd Convoi Exceptionell van De Jeugd (136 punten). Pippi van Roun om 'e Toer werd derde met 135 punten.

Winnaar van de Willem Kosterprijs, uitgekozen door Burgemeester en wethouders van de Gemeente Achtkarspelen, werd Bizonjacht van Om 'e Dyk. De publieksprijs en de figurantenprijs worden op zaterdag, na het rijden van één ronde, bekendgemaakt op het parcours.

Op zaterdag rijden de gondels vanaf 20.30 uur door de straten van Drogeham.

Hieronder de uitslag met het behaalde aantal punten.

Buurt/groep Onderwerp punten

1. Om 'e Dyk Bizonjacht 148

2. De Jeugd Convoi Exceptionell 136

3. Roun om 'e Toer Pippi 135

4. Bosma Delte Lego City 129

5. De Musketiers Kermis 118

6. De Trochsetters Puur Natuur! 111

7. De Bining The Voice of Holland 96

8. De Buorren The Catwalk 86

9. De Fjouwersprong Carrus Navalis 81

De gondel van DaCapo – Culturele Hoofdstad 2018 doet al een aantal jaren niet meer mee met de puntentelling.