Verdachte: 'Gevonden geld breng je niet terug'

Publicatie: vr 21 september 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (19) vond op 9 februari voor de Big Bazar in zijn woonplaats een portemonnee. In plaats van de beurs naar de afdeling Gevonden Voorwerpen van de gemeente te brengen, ging de Drachtster shoppen. Met de bankpas die in de portemonnee zat, kon hij contactloos pinnen. Hij kocht onder andere wiet en, telkens bij verschillende winkels, sigaretten en snoep.

Het meisje dat bij hem was had nog geprobeerd de Drachtster op andere gedachten te brengen, maar hij liet zich niet ompraten. Hij zei vrijdag tegen politierechter Kees Post dat hij het vinden van de beurs beschouwde als het vinden van een tientje op straat. 'Dat breng je ook niet terug', zei hij. De eigenaar moest allerlei pasjes en een OV-chipkaart opnieuw aanschaffen. Het duurste was nog het vernieuwen van een verblijfsvergunning, dat had de man 160 euro gekost.

Eind vorig jaar en eind maart van dit jaar had de Drachtster tot drie keer toe een fiets gestolen. Anderhalve maand voor de laatste fietsendiefstal was hij nog bij de politierechter geweest. Op 15 januari zat hij bij de rechter omdat hij een telefoon had gestolen. De Drachtster heeft inmiddels weer aan baan, destijds werkte hij voor een uitzendbureau, en een baas die hem op weg wil helpen. De jongen heeft adhd, is nogal impulsief en hij heeft een lage intelligentie.

De rechter hield daar rekening mee en vond het vooral belangrijk dat de Drachtster aan het werk blijft. De jongen kreeg voor de nieuwe feiten een werkstraf van 40 uur, plus drie weken voorwaardelijke jeugddetentie. De voorwaardelijke celstraf van twee weken die de rechter in januari oplegde, werd omgezet in een werkstraf van 60 uur. De eigenaar van de portemonnee krijgt de schade vergoed, net als de eigenaar van een van de fietsen, die zijn karretje zwaar gehavend terugkreeg. In totaal moet de Drachtster bijna 500 euro aan schadevergoeding betalen.