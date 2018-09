5 maanden cel voor diefstal 10 bussen deo

LEEUWARDEN - Een 48-jarige inwoner van Kollumerzwaag werd op 30 mei in een supermarkt in Leeuwarden betrapt op de diefstal van tien bussen deodorant met een totale waarde van 42 euro. De man werd vrijdag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot drie weken cel. Hij liep in drie verschillende proeftijden, de rechter zette twee voorwaardelijke straffen om in gevangenisstraffen van twee maanden en 46 dagen.

De Kollumerzwaagster zei, nadat hij was aangehouden, dat hij de bussen deo in een andere supermarkt wilde teruggeven voor geld. De man, die destijds dakloos was, wilde met het geld de nachtopvang betalen voor hem en zijn vrouw. De man heeft een lang strafblad, hij was vroeger verslaafd aan cocaïne. Mede omdat de man zich niets lijkt aan te trekken van proeftijden en voorwaardelijke straffen, volgde de rechter de eis van de officier.