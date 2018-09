Beverhokken in Surhuisterveen tegen de vlakte

Publicatie: vr 21 september 2018 13.33 uur

SURHUISTERVEEN - De in de volksmond vaak 'beverhokken' genoemde huizen in Surhuisterveen gaan tegen de vlakte. De acht woningen staan aan de Langelaan/Molenweg en worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het betreft hier de tweede fase van de verbetering op de Langelaan-Molenweg van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) te Buitenpost.

De slooppanden dateren uit de begin jaren vijftig. Ze waren sterk verouderd en voldeden bij lange na niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Op dezelfde locatie zal bouwbedrijf Kootstra-Van der Veen uit Harkema binnenkort levensloopgeschikte woningen bouwen in opnieuw de formule van twee-onder-een-kap. Deze hebben op de begane grond de beschikking over twee slaapkamers en een douche.

De eerste fase is in januari van dit jaar voltooid. Het project, dat in totaal een serie van achttien woningen omvat, wordt stapsgewijs uitgevoerd. Als ook deze acht woningen er staan, resteren er nog acht woningen voor sloop en nieuwbouw. Met de betrokken bewoners zijn afspraken gemaakt waar men - tijdelijk of vast gaat wonen. Volgens planning zullen deze acht nieuwe woningen eind 2019 gereed zijn.