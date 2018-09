Theater over 'storm op zee' afgelast vanwege storm

Publicatie: vr 21 september 2018 12.46 uur

EARNEWâLD - De theatervoorstelling Myn Skip in Earnewâld gaat vrijdagavond niet door. De organisatie heeft besloten de première af te gelasten vanwege de voorspelde storm en regen. In het theaterstuk speelt de storm ook een rol maar de organisatie acht de situatie niet veilig genoeg. De voorstelling speelt zich voornamelijk af op het water en het publiek zit op een tribune langs de kant en luistert via een koptelefoon.

Op dinsdag 25 september wordt de voorstelling ingehaald. Iedereen die een kaartje heeft voor 21 september kan met dat kaartje aanstaande dinsdag de voorstelling zien. De première vindt nu plaats op zaterdag 22 september.

Over Myn Skip

Skûtsjedoarp Earnewâld brengt de theatervoorstelling ‘Myn Skip’. Gezeten aan de waterkant volgen de toeschouwers honderd jaar skûtsjehistorie in muziek, dans, beeld, theater en verhaal op it Earnewâldster Wiid. Alle voorstellingen zijn inmiddels uitverkocht.

Op www.mynskip.nl vindt u meer informatie.