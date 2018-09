LEAFS: De oplossing voor u en uw kind!

Publicatie: do 20 september 2018 21.30 uur

BURGUM - Sinds april dit jaar bieden Ilse en Elly begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders. Maar wat houdt dit nu in?

Algemene begeleiding

Leafs biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Dit kan gaan om begeleiding bij praktische zaken zoals omgaan met geld of letten op gezondheid en hygiëne. Het kan ook gaan om het leren omgaan met anderen, grenzen bewaken of het vinden van een vrijetijdsbesteding. Leafs biedt ondersteuning op maat aan kinderen en jongeren. Problemen en vragen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of psychosociale problemen.

Opvoedondersteuning

“Mijn peuter wil niet luisteren, ik weet niet meer hoe ik daarmee om moet gaan.”

“Het gedrag van mijn puber drijft me tot waanzin.”

Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning bij de opvoeding van uw kind? "Wij staan voor u klaar! Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken waar uw behoeftes liggen. Samen met u stellen we een plan op en gaan hiermee aan de slag."

Huiswerkbegeleiding

"Heeft uw kind moeite met het maken en leren van de lesstof of met het plannen? Wij helpen graag! Niet alleen ondersteunen we kinderen bij het leren en begrijpen van de stof, wij helpen ook bij het plannen en omgaan met medeleerlingen."

Bij Leafs huiswerkbegeleiding vindt de huiswerkbegeleiding plaats waar het kind zich het meest prettig voelt, dit kan thuis zijn, maar ook op locatie.

"Wij begeleiden altijd 1 op 1 omdat ieder kind uniek is."

Leafs begeleiding Friesland

"Wij werken zonder wachtlijsten. Dit om ervoor te zorgen dat er begeleiding voor u klaar staat wanneer u dit nodig heeft en niet wanneer het voor de organisatie past. Het traject begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat uw zorgvraag is en wat u hierin van ons verwacht. Samen wordt gekeken of deze verwachtingen ook daadwerkelijk door ons waar gemaakt kunnen worden en wat wij voor u kunnen betekenen."

"Na dit gesprek zullen wij een advies opmaken en dit met u bespreken. Wij staan voor zorg op maat, elk kind is anders, dus ook elk plan en vorm van begeleiding is anders." Vervolgens wordt in overleg gekozen wanneer de begeleiding of ondersteuning van start zal gaan, wanneer en voor hoeveel uren dit zal zijn. Alles omtrent de begeleiding gebeurt in overleg. Samen met u wordt een contract opgemaakt waarin staat vermeld wat er is afgesproken en wat er van elkaar wordt verwacht.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar www.leafsbegeleiding.nl