Speeddealer betrapt op dag van veroordeling

Publicatie: do 20 september 2018 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige speeddealer uit Drachten is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van zes maanden, plus zes maanden voorwaardelijk. De man heeft zo'n negen maanden speed gedeald, voor hij op 11 juni werd opgepakt. Een paar uur eerder was hij nog door de politierechter veroordeeld voor het bezit van een pond speed. Nadat hij was aangehouden, vond de politie wederom bijna een halve kilo speed in de vriezer van de Drachtster. Ook stonden er 20 wietplanten in de woning.

De man toonde zich bereid om af te kicken. Hij moet zich van de rechtbank laten behandelen en hij kreeg een drugs- en alcoholverbod. Hij moet meewerken aan controles om te kijken of hij zich aan het verbod houdt. Ook krijgt hij na zijn detentie hulp bij zijn financiën en krijgt hij woonbegeleiding. De politie nam ruim 2800 euro bij de man in beslag. Dat geld krijgt hij niet terug omdat hij het volgens de rechtbank heeft verdiend met de verkoop van speed.