Koningin MÃ¡xima bezoekt schouwburg De Lawei

Koningin Máxima bezoekt schouwburg De Lawei

Publicatie: do 20 september 2018 14.09 uur

DRACHTEN -

Koningin Máxima bezocht vandaag de ondertekening van het samenwerkingsconvenant muziekonderwijs Friesland in Schouwburg De Lawei in Drachten.

Het convenant is onderdeel van het programma Méér Muziek in de Klas. De koningin is erevoorzitter van de stichting.

Met de afspraak komen betrokken partijen overeen dat in 2022 alle 52.000 basisschoolkinderen in de provincie Friesland structureel muziekonderwijs moeten krijgen. In de provincie Limburg, de stad Groningen en een deel van Gelderland werden eerder al zulke afspraken gemaakt.

De partijen zijn onder meer gemeenten, de provincie Fryslân, schoolbesturen en culturele instellingen zoals Keunstwurk, het Prins Claus Conservatorium en de Organisatie voor Muziekverenigingen Fryslân.

