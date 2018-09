Speed-gebruiker (37) opgepakt in Drachten

Publicatie: do 20 september 2018 11.38 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een 37-jarige man uit Aldeboarn is woensdagavond door de politie aangehouden in Drachten. Hij werd omstreeks 19.00 uur op de Borhlaan gecontroleerd. Dankzij een melding waren de agenten ter plaatse gegaan.

De man was onder invloed en in zijn auto troffen de agenten vermoedelijk speed aan. De man is aangehouden op verdenking van het bezit van harddrugs. Hij werd meegenomen naar het bureau voor verhoor.