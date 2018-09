Gereedschap gestolen bij inbraak in Lippenhuizen

Publicatie: do 20 september 2018 11.35 uur

LIPPENHUIZEN - Bij een inbraak in Lippenhuizen is deze week gereedschap gestolen. De buit werd meegenomen na het openbreken van een schuur op de Trijehoek in het dorp.

Volgens de politie vond de inbraak plaats tussen dinsdagavond 21.30 uur en woensdagochtend 8.20 uur. Er is aangifte bij de politie gedaan.