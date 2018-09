Sunenz krijgt oversteekplaats in Drachten

Publicatie: do 20 september 2018 11.00 uur

DRACHTEN - Er komt op de Burgemeester Wuiteweg in Drachten een oversteekplaats voor voetgangers. Dat heeft het college van B&W van Smallingerland besloten. Er is 60.000 euro vrijgemaakt om de oversteekplaats ter hoogte van Sunenz te gaan realiseren.

Bewoners van de serviceflat hadden via een petitie aangegeven dat ze de oversteek naar Sunenz als onveilig ervaren. Hoewel er op de bewuste plek nog nooit ongevallen met voetgangers zijn geweest, wil de gemeente nu toch een zebra aanleggen. De aanleiding hiervoor is vooral het feit dat een zeer kwetsbare groep mensen regelmatig de Burgemeester Wuiteweg oversteekt. Om de oversteek extra veilig te maken, is besloten om een middengeleider aan te leggen. Dit wordt een rustpunt voor voetgangers en hier kunnen ze opnieuw uitkijken voordat ze 'verder' oversteken.

Ook wordt de oversteek voor fietsers ter hoogte van Gomarus gewijzigd. Het kruisingsvlak wordt hier voorzien van een gekleurde slijtlaag zodat automobilisten geattendeerd worden op mogelijke fietsers die de weg oversteken. Ook wordt het fietspad bij de Wuiteweg voorzien van een fietssluis. Deze zorgt ervoor dat fietsers niet met volle vaart de weg kunnen oversteken.

De aanpassing wordt gerealiseerd in het voorjaar van 2019.