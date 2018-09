Ze leert oplichten van manlief, hij vergeet 1 ding

Publicatie: di 18 september 2018 16.25 uur

HEERENVEEN - ASSEN - Een vrouw uit Heerenveen moest dinsdag op de rechtbank van Assen zich verantwoorden voor het oplichten van 46 particulieren via Marktplaats. Bovendien had ze tevens drie webshops opgelicht. Justitie eiste tegen de vrouw veertien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk.

Door Annemiek Meijer

Tussen november 2015 en september vorig jaar dupeerde de 30-jarige vrouw in totaal 46 mensen. Zij hadden via Marktplaats boeken of speelgoed van haar 'gekocht'. Bij de advertenties gebruikte de vrouw valse namen en niet haar eigen telefoonnummer. Alleen haar rekeningnummer was echt.

'Heel laag'

Tientallen mensen maakten geld over, maar kregen niks geleverd. In de rechtbank in Assen, die de zaak behandelde, zaten een paar gedupeerden die boeken en een Lego-trein hadden besteld voor Sinterklaas. “Dat iemand dit over de rug van kinderen doet, vind ik heel laag”, aldus een van hen.

'Makkelijk geld verdienen'

De vrouw was er zelf niet om te reageren. Ze kon vanwege gezondheidsproblemen niet komen, legde ze uit in een brief. Daarin schreef ze ook dat ze het oplichten van haar man had geleerd en dat het een heel makkelijke manier bleek om snel geld te verdienen. Het stel had financiële problemen. De vrouw betuigde spijt. Haar man is eerder dit jaar veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk.

Webshops

Het stel maakte volgens het Openbaar Ministerie duizenden euro’s buit. Nadat ze in september vorig jaar was opgepakt voor Marktplaatsoplichting, bekende de vrouw zestien van de 46 gevallen. Toen ze werd vrijgelaten begon ze het met oplichten van webshops met baby-artikelen. De vrouw was in die periode zelf net voor de vierde keer bevallen.

Ze bestelde spullen en voerde adressen van leegstaande huizen die ze op Funda vond in als afleveradres. Vlak voor de levering veranderde ze het adres in een postafhaalpunt in een supermarkt. Zo kon ze doorgaan tot januari dit jaar. Toen werd ze opnieuw opgepakt.

Schade betalen

Dat ze er niet was en zich bij de politie grotendeels beriep op haar zwijgrecht, bewijst volgens de officier van justitie dat de vrouw totaal geen verantwoordelijkheid neemt. Hij vindt dat er genoeg bewijs is voor alle misdrijven. Hij eiste dat ze enkele duizenden euro’s schadevergoeding betaalt aan zo’n twintig gedupeerden. Ook wil hij dat ze bijna 6.000 euro illegale winst betaalt aan de staat.

De uitspraak is over twee weken. (ADP)