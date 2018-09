Motorrijder gewond na frontale botsing

FRIESCHEPALEN - Een motorrijder is dinsdagochtend vroeg gewond geraakt bij een frontale botsing met een automobilist. Dit gebeurde rond 7.50 uur op de Haarsterweg tussen Marum en Frieschepalen.

De bestuurder van de motor kwam uit de richting van Marum en reed richting Frieschepalen. Hij was op dat moment bezig een personenauto in te halen en reed derhalve op de rijstrook voor het tegemoetkomende verkeer. Op dat moment kwam er een auto vanuit een uitrit en ontstond er een aanrijding tussen de motor en de auto die vanuit de uitrit kwam.

De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de auto die werd ingehaald. Deze bestuurder was niet betrokken bij de aanrijding en is vermoedelijk doorgereden. "Wij weten alleen dat het voertuig rond 7.50 uur over de Haarsterweg heeft gereden, komende vanuit de richting Marum en gaande in de richting van Frieschepalen. Wij willen graag in contact komen met de bestuurder van deze personenauto" zo laat de politie weten.

De motorrijder per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.