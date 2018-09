Aanhoudingen bij opgerolde hennepkwekerij Opende

Publicatie: di 18 september 2018 12.06 uur

OPENDE - De politie heeft twee verdachten aangehouden tijdens het oprollen van een hennepkwekerij aan de Provincialeweg in Opende. Deze werd dinsdagochtend aangetroffen in een leegstaand bedrijfspand van een voormalige bouwmarkt.

Er was net geoogst en er was sprake van een gevaarlijke situatie. Er werd illegaal stroom afgetapt. Naast de aanhouding van twee verdachten werden tevens twee auto's door de politie in beslag genomen. Ook werd er allemaal nieuwe apparatuur aangetroffen welke gebruikt kan worden voor de bouw van nieuwe hennepkwekerijen.