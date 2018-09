Burgumer merke voor het eerst op zaterdag

Publicatie: di 18 september 2018 09.45 uur

BURGUM - De Burgumer merke werd dit jaar voor het eerst op zaterdag gehouden. De markt werd traditiegetrouw gehouden op de maandag maar in 2016 was de laatste keer. In 2017 gooide het slechte weer roet in het eten en zaterdag was het dan zo ver.

Volgens de organisatie werd de markt iets minder druk bezocht dan de Midzomermarkt in juni, "maar met prima weer en levendige handel kan Burgum terugkijken op een geslaagde Burgumermerke."

Ondanks de braderie in Damwâld en de doarpsfeesten in Hurdegaryp en Garyp, wisten veel mensen uit de regio Burgum te vinden, waar zij lekker konden struinen langs de kramen in de Schoolstraat, Tsjibbe Geartsstrjitte en Lageweg. Tevens kon men gezellig een hapje en drankje nuttigen bij de plaatselijke horeca.