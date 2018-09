Zoon afgekickt nadat vader aangifte tegen hem deed

Publicatie: ma 17 september 2018 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige inwoner van Drachten moest zich maandag voor een hele serie strafbare feiten voor rechter Maaike de Wit verantwoorden. De man had zich schuldig gemaakt aan inbraken, diefstal en heling. Die delicten had hij eind 2016 had hij in relatief korte tijd gepleegd. In september van dat jaar had hij zich schuldig gemaakt aan heling van een VW Golf. Hij woonde toen nog in Haulerwijk en had samen met een kameraad een Golf gestript.

VW Golf gestript

De auto was gestolen, de verdachte zei dat hij dat niet wist. De Golf zou afkomstig zijn van iemand die een schuld bij hem had. De manier waarop de auto bij hem terecht was gekomen en de snelheid waarmee het voertuig uit elkaar was gehaald, duidden erop dat er meer aan de hand moest zijn. De auto was 's ochtends vroeg opgehaald en vrijwel meteen gestript. Het motorblok was in een andere auto geplaatst en de verschillende onderdelen waren verstopt in de stellingen van de werkplaats van de vader van de verdachte.

Rechte pad

De vader had uiteindelijk aangifte tegen zijn eigen zoon gedaan, in de hoop dat de jongen hulp zou krijgen en op het rechte pad zou belanden. De Drachtster is lang aan speed verslaafd geweest. Een paar maanden later werd bij de verdachte nogal wat gestolen gereedschap aangetroffen. De spullen waren gestolen van bouwplaatsen uit zeecontainers in Marum, Drachten en Roden. De Drachtster had gezegd dat het 'handel' was en dat hij niet wist waar het vandaan kwam.

Inbraak bij Staatsbosbeheer

Hij zou de spullen voor 250 euro op een carpoolplek bij Frieschepalen van iemand hebben gekocht. Eind december had hij samen met iemand anders ingebroken in een pand van Staatsbosbeheer in het Drentse Langelo. Daarna bleef het een poosje stil, tot hij februari van dit jaar in Drachten werd aangehouden met drie zakken met vervalste merkkleding in de auto. Hij zei dat hij de kleding van een marktkoopman had overgenomen, voor 300 euro per zak. Hij zou niet hebben geweten dat de kleren nep waren.

Zes maanden cel

Hij reed ook nog met een ongeldig rijbewijs en hij had drie pasjes bij zich die niet van hem waren. Van het rijbewijs was hij op de hoogte en de pasjes zou hij hebben gevonden. Hij zei dat hij nog geen tijd had gehad om ze naar de politie te brengen. De Drachtster is volgens eigen zeggen zelf van de speed afgekickt. Hij heeft een baan en een vriendin en hij zou op de goede weg zijn. De door officier van justitie Ger Strootker geëiste celstraf van zes maanden zou betekenen dat hij zijn baan kwijt zou raken en dat hij zijn schulden niet langer zou kunnen afbetalen.

Schadevergoedingen

Van de rechter kreeg de Drachtster het voordeel van de twijfel. De Wit nam voor waar aan dat hij van de speed af was en dat hij zijn leven een andere wending heeft gegeven. De verdachte kreeg wel de maximale werkstraf van 240 uur, plus als stok achter de deur vier maanden voorwaardelijke celstraf. Aan Staatsbosbeheer moet hij een schadevergoeding van 514 euro betalen, voor het herstellen van een vernielde deur. Aan de eigenaar van de Golf moet de Drachtster een schadevergoeding van bijna 3000 euro betalen.