'Pizzabezorger overvallen in Kollum'

Publicatie: ma 17 september 2018 16.01 uur

KOLLUM - Een pizzabezorger uit Leeuwarden is zondagochtend vroeg overvallen in Kollum. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van een gewapende overval op de man. Dat meldt de LC.

De bezorger arriveerde net na 5 uur met een doos pizza's in Kollum. Hij werd naar eigen zeggen overvallen en één van de mannen zou een pistool op zijn hoofd hebben gezet. Hij moest de pizza's en zijn portemonnee afgeven. De mannen zijn gevlucht via de Willem Lodewijkstraat. De politie onderzoekt momenteel wat er allemaal klopt van de aangifte en misschien komt er nog een getuigenoproep.