Eerste Trappeldei trekt 63 avonturiers

Publicatie: ma 17 september 2018 15.10 uur

GORREDIJK - Zaterdag werd in Gorredijk de eerste editie gehouden van De Gdykster Trappeldei. De Trappeldei werd georganiseerd door Bas2fit en Sport in Opsterland. Het betreft een parcours van 1 kilometer met diverse hindernissen en het was voor iedereen toegankelijk. Het was verder mogelijk om individueel of in groepsverband mee te doen.

De afstanden waren 1 km (1 ronde) en 5 km (5 ronden). Iedereen in de groep moest elke oefening uitvoeren (samen uit, samen thuis). Aan de editie van 2018 deden 63 deelnemers mee. Volgend jaar wil de organisatie het evenement nog groter opzetten.

FOTONIEUWS