Drie Russische winkeldieven moeten de cel in

Publicatie: ma 17 september 2018 15.00 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Maaike de Wit heeft maandag drie winkeldieven naar de gevangenis gestuurd. Het drietal - twee vrouwen en een man - heeft op 16 mei bij de Hema in Drachten geprobeerd kleding te stelen. De winkeldieven (21, 26 en 43 jaar) waren afkomstig uit Rusland en Wit-Rusland, ze verbleven destijds op het azc in Drachten.

Op de beelden van de beveiligingscamera's van de Hema was te zien dat ze kleding in een kinderwagen stopten. Een van de vrouwen hield kledingstukken omhoog, om de diefstallen aan het oog van de camera's te onttrekken. Ondertussen stopten de andere twee de kleren in de kinderwagen. Op de beelden was ook te zien dat de man de beveiligingslabels van de kleren trok.

De 43-jarige vrouw was een maand eerder nog door de politierechter veroordeeld voor een andere winkeldiefstal. De rechter gaf haar een celstraf van twee weken. De andere twee verdachten moeten een week naar de gevangenis. Alle drie de verdachten kwamen maandag niet naar de rechtbank in Leeuwarden.