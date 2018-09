Gezelligheid op Wartenster Wetter Wille

Publicatie: zo 16 september 2018 19.54 uur

WARTEN - Het was zondag gezellig tijdens de Wartenster Wetter Wille. Een vloot van historische schepen lagen in het dorpen waaronder skûtsjes, notarisbootjes, opdrukkertjes en sleepboten. Ze zijn veelal in het verleden gebouwd op één van de Wartenster werven.

Verder waren er optredens van shanty-koren en dweilorkesten, een candlelightshow en kon het publiek genieten van straattheater, theater op locatie en exposities. Bovendien waren er demonstraties van ambachten waaronder het palingroken.

FOTONIEUWS