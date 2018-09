Orkest voor Zieken en Zeevarenden

EARNEWâLD - Ook al doet de naam anders vermoeden, het Orkest voor Zieken en Zeevarenden is best wel genegen hun smartlappen aan anderen ten gehore te brengen. Dat gebeurde zondag in Earnewâld. De Leading Lady van het orkest is zangeres Trienke Hoogenberg, die wordt bijgestaan door de broers Harm en Klaas Kasma, accordeonist Jan Smidstra. Hoewel zieke moedertjes en verdronken zeelieden veelvuldig in hun liedjes voorkomen, draaien ze hun hand ook niet om voor oude eenzame lieden, jochies met gescheurde broekjes, overleden konijnen, onschuldige dansmeisjes bij rode lampjes en wat al niet meer.

Deze activiteit is onderdeel van de de zomeractiviteiten die in Earnewâld onder de noemer 'Eltse snein wat by d'ein!' worden georganiseerd. Elke zondagmiddag vanaf 20 mei t/m 30 september een activiteit die plaatsvind in en om het centrum van Earnewâld.

