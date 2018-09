20.000ste overzetting zonnepont in SuwÃ¢ld

20.000ste overzetting zonnepont in Suwâld

Publicatie: zo 16 september 2018 15.05 uur

SUWâLD - De zonnepont van Suwâld is populair. De pont is de verbinding over het Prinses Margrietkanaal tussen Suwâld en Sumar. Zondag werd de 20.000ste overzetting van het jaar gedaan. De 50-jarige Simmie Hofstede-Zuidema uit Sumar was de gelukkige. Ze werd opgewacht door het bestuur en vrijwilligers. Ze ontving een gratis seizoenskaart.

Vorig jaar werd voor het eerst in 25 jaar al een mijlpaal gehaald van 16.000 overzettingen maar dit jaar werd dat aantal ruimschoots overtroffen. De zonnepont en de kiosk wordt in stand gehouden door tientallen vrijwiligers die woonachtig zijn in Suwâld en de omgeving van het dorp.

FOTONIEUWS