Motorrijder gewond bij botsing in Surhuisterveen

Publicatie: za 15 september 2018 16.32 uur

SURHUISTERVEEN - Een motorrijder is zaterdag omstreeks 14.10 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Vierhuisterweg in Surhuisterveen. Het slachtoffer werd op het moment van de aanrijding over het hoofd gezien door een automobiliste. Zij kwam vanaf de Gedempte Vaart en wilde afslaan naar de voormalige kringloopwinkel. Zij had de tegemoetkomende motorrijder niet gezien.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

