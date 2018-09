Motor aangereden op de Torenstraat in Drachten

Publicatie: za 15 september 2018 12.18 uur

DRACHTEN - Op de Torenstraat in Drachten is zaterdagmiddag een motor aangereden door een auto. Een auto reed op de Torenstraat en sloeg af naar de Houtlaan. De autobestuurder zag hierbij de motor over het hoofd. Zowel de motorrijder als zijn passagier zijn door de ter plaatse gekomen ambulances meegenomen naar het ziekenhuis.

Ook de traumahelikopter met het mobiel medisch team is ter plaatste gekomen voor medische ondersteuning. Gedurende de afhandeling van het ongeval was de gehele Torenstraat afgesloten voor verkeer. De verkeersongevallen analyse van de politie doet onderzoek naar het ongeval.

