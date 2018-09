Dorpsfeest: optocht in Garyp

Publicatie: za 15 september 2018 09.50 uur

GARYP - De tweejaarlijkse feestweek in allerlei dorpen zijn in volle gang, zo ook in Garyp. Vrijdagavond was de traditionele optocht met prachtige versierde feestwagens. Langs de gehele route stond veel publiek.

FOTONIEUWS