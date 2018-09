Woningbrand aan Herenweg in Donkerbroek

Publicatie: vr 14 september 2018 19.18 uur

DONKERBROEK - In een woning aan de Herenweg in Donkerbroek brak vrijdag rond 15.10 uur brand uit. Zowel de brandweer uit Friesland als Drenthe kwamen ter plaatse om het vuur te doven. De brand was snel onder controle.

De bewoners konden op tijd uit de woning komen. Mogelijk hadden ze rook ingeademd en daarom kwam er een ambulance ter plaatse. De brand ontstond in een slaapkamer. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

FOTONIEUWS