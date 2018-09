NIEUW: winterzon op de motor!

Publicatie: vr 14 september 2018 11.17 uur

BUITENPOST - De Kobutex Reisclub maakt een motordroom werkelijkheid met een 8 daagse motorvakantie van 10 t/m 17 november naar Andalusië.

Geen winterstalling, maar rijden over bochtige

bergwegen, vergezeld door een stralend zonnetje.



Het onontdekte motorgeheim van avontuurlijk Andalusië

De magie van Andalusië is haar ongerepte natuur. Ruige bergen waarin mooie bergpassen, indrukwekkende uitzichtpunten en diepe kloven verscholen liggen. Om deze mooie plekjes te vinden, is de hulp ingeschakeld van een lokale biker. Zijn motorroutes trakteren je op letterlijke hoogtepunten. Rijd naar de magische kloof Tajo die het dorpje Ronda in 2-en splitst. Of geniet van het uitzicht op de rots van Gibraltar en Afrika, en rijd door de door stuwmeren gevormde El Torcal vallei over de oudste berg van Spanje.

Een groepsreis met veel eigen vrijheid

Hoe je er op uit gaat (of een dagje niet), dat bepaal je helemaal zelf. Wil je individueel rijden, of sluit jij je aan bij andere motorrijders uit de groep waarmee het goed klikt? Kies zelf! En ontmoet jouw medereizigers 's avonds weer bij het gezamenlijke diner.

Goed georganiseerd op reis

De reisbegeleiding van Kobutex is de hele reis aanwezig voor informatie over de routes en (letterlijke) hoogtepunten van het Zuid Spaanse Andalusië. Ook bij pech onderweg, zoals bijvoorbeeld een lekke band, staan zij voor jou klaar om jou snel weer op weg te helpen. Dankzij de reisbegeleiding en de vrijheid om jouw eigen reis in te delen, is deze reis ook prima geschikt voor beginnende motorrijders of motorrijders met weinig of geen rijervaring in het buitenland.

Ga mee!

Je kunt al mee vanaf € 1349,- per persoon

Dit is inclusief retourvlucht, transfers, hotel o.b.v. half pension, motorhuur en reisbegeleiding.

Kijk voor meer informatie, of meld je aan via: www.kobutex.nl/reisclub

