Gondelbouwers druk in de weer in Drogeham

Publicatie: vr 14 september 2018 11.15 uur

DROGEHAM - In Drogeham zijn deze weken de gondelbouwers van de diverse gondels voor de Gondelvaart op Wielen druk met het bouwen ervan. Komende woensdag komen de vele honderdduizenden dahlia´s en dan moeten de gondels klaar zijn om de bloemen te gaan prikken.

Het materiaal waarin de bloemen worden geprikt, bestaat uit verschillende materialen. Veelal wordt karton gebruikt, maar ook papier maché, schuim en Pur zijn materialen waarmee gewerkt wordt.

Vrijdag rijden de gondels over het parcours in Drogeham. De aanvangstijd is 20.30 uur. Ook op zaterdag rijden de gondels, en op zondag staan zij opgesteld in Drogeham.

FOTONIEUWS