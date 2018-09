Oorzaak loodsbrand is mysterie: getuigenoproep

Publicatie: vr 14 september 2018 10.46 uur

BOELENSLAAN - Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de brand in een loods in Boelenslaan kon ontstaan. De brand aan de Stienstrawei vond plaats in de nacht van 7 op 8 september en werd even na 3.00 uur ontdekt.

Eigenaren Wiemer en Antje Alma hebben een getuigenoproep op Facebook geplaatst. Mogelijk komen ze er alsnog achter wat er is gebeurd. "Omdat er nog geen stroom en gas in de loods aanwezig was, vinden wij het vreemd dat de loods zo maar in brand kan vliegen. Daarom is onze vraag wie heeft er wat gezien of gehoord voor tijdens of na de brand?"

Het Facebook-bericht is inmiddels meer dan 170 keer gedeeld.