Blunder van gemeente: Aldi mag uitbreiden

Publicatie: vr 14 september 2018 09.58 uur

DOKKUM - Een blunder van de gemeente Dongeradeel heeft ervoor gezorgd dat de Aldi in Dokkum haar pand kan gaan uitbreiden. De supermarkt had een vergunning aangevraagd en de gemeente heeft daar te laat op gereageerd. Door deze fout wordt de omgevingsvergunning automatisch verleend. "Was er tijdig gecommuniceerd richting Aldi, dan was de vergunning waarschijnlijk niet verleend." zo laat de gemeente weten.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet er worden afgeweken van het bestemmingsplan. De uitbreiding valt namelijk deels buiten het bouwvlak. Verantwoordelijk wethouder Albert van der Ploeg maakte donderdag zijn excuses hiervoor tijdens de commissievergadering. Het besluit dat nu via rechtswege is ontstaan, is wel zoals gebruikelijk gepubliceerd in de krant. Er zijn geen bezwaren binnengekomen, dit kon tot 13 september.