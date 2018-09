CDA: ‘eenrichtingsverkeer Diepswal invoeren'

13 september 2018

DOKKUM - Wat het CDA in Dongeradeel betreft, moet het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Diepswal in Dokkum niet op de lange baan worden geschoven. Dat betoogde raadslid Jacob Woudstra van het CDA donderdagavond tijdens de raadscommissie Omkriten in de gemeente Dongeradeel. Hij bevroeg wethouder Pytsje de Graaf over de invoering van de verkeersmaatregel in Dokkum. De maatregel werd vastgelegd in de binnenstadsvisie voor Dokkum die in 2016 werd vastgesteld.

“Voor ons is het van belang om die in te voeren. Het zou jammer zijn dat deze zaak op de lange baan geschoven wordt”, zei Woudstra. Wat wethouder De Graaf betreft is er voor de maatregel geen geld en is het aan de nieuwe raad om het eenrichtingsverkeer op de Diepswal definitief in te voeren. Daar stond Woudstra anders in, wat hem betreft kan de maatregel relatiefeenvoudig ingevoerd worden. Maar volgens de wethouder zitten er te veel haken en ogen aan het plan. Er moet overeenstemming zijn voordat de maatregel ingevoerd kan worden. Ook over de uitbreiding van terrassen aan de Diepswal is nog geen definitief besluit.

Woudstra bevroeg de wethouder ook op de stand van zaken wat betreft het parkeren in Dokkum, nu het aantal parkeerplekken op de Markt verminderd is. Volgens de Graaf zijn er geen klachten binnengekomen en bevalt het zowel ondernemers als bezoekers van Dokkum uitstekend dat er op twee plekken blauwe zones bijgekomen zijn. In oktober wordt de invoering daarvan geëvalueerd met de betrokkenen. De gemeente onderzoekt op dit moment de verkeersstromen in de binnenstad en kijkt daarbij specifiek ook naar het vrachtverkeer. “Het zou kunnen zijn dat het eenrichtingsverkeer op De Hoogte dan weer andersom moet”, liet De Graaf alvast weten.