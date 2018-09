Waanders: bij optochten telt veiligheid

DOKKUM - Het is niet om de dorpen dwars te zitten en Dokkum krijgt zeker geen voorkeursbehandeling, liet burgemeester Marga Waanders donderdagavond weten tijdens de raadscommissie Omkriten in de gemeente Dongeradeel. “Als je iets moois gemaakt hebt, mag je dat ook laten zien. Er is gesproken over nog een keer een rondje rijden met de jeugd. Als men dat perse zou willen, dan moet dat wel weer vergund worden”, zei de burgemeester. Ze reageerde op vragen van commissieleden, die naar aanleiding van een open brief van de jeugd uit Niawier werden gesteld. De veiligheid staat wat Waanders betreft voorop bij de optochten met versierde wagens.

“Wy freechje jo net in soad, en wy sjogge fansels al wer út nei de Admiraliteitsdagen yn 2019, mar wy soene sa graach ha dat jo itselde eachje tichtknipe at it om ús doarpsfeesten giet, want dy bin minstens sa goed organisearre, minstens sa feilich en minstens sa gesellich, stelt de jeugd in de open brief aan de burgemeester. Waanders heeft inmiddels op eigen initiatief een afspraak met de jeugd gemaakt om over de kwestie te praten. “Er wordt van te voren een route vergund. Daar kan in overleg met politie van worden afgeweken, als we maar weten welke route wordt gereden. Het zit hem in die veiligheid”, aldus de burgemeester. Ze gaat de jeugd ook wijzen op alle tientallen veiligheidsmaatregelen die tijdens de Admiraliteitsdagen zijn genomen en worden nageleefd.

In het verleden ging het meerdere keren mis met optochten met versierde wagens. Dit gebeurde vaak nadat de optocht was afgelopen en naar omliggende buurten of dorpen werd gereden. In 2011 zijn enkele deelnemers van een feestwagen uit Ternaard gewond geraakt onder de brug richting Oostrum, nadat de feestwagen illegaal een rondgang door de gemeente Dongeradeel maakte. Bij een ongeval met een feestwagen in Damwâld raakten in mei 2014 vijf personen gewond. Door gemeente, politie en openbaar ministerie is vervolgens een plan van aanpak gemaakt gericht op excessen voor tijdens en na optochten bij dorpsfeesten.