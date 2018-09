Optocht versierde wagens in Kollumerzwaag

Publicatie: do 13 september 2018 21.09 uur

KOLLUMERZWAAG - Tijdens de feestweek in Kollumerzwaag was er donderdagochtend en -avond een optocht van versierde wagens en versierde fietsen door het dorp. 's Ochtends ging de route door Kollumerzwaag, Veenklooster en De Westereen. Dit voor de oud bewoners van Kollumerzwaag die nu in Brugchelencamp wonen.

's Avonds ging de route drie keer een ronde door de volgende straten: P.Postmastrjitte, Blankenstrjitte, Weth. Beerdastrjitte, Foarwei, Cedelshof en Tsjerkestrjitte. Door het prachtige nazomerweer stond er veel publiek langs de hele route. Er reden 61 versierdewagens mee en 140 versierde fietsen mee met de optocht.

FOTONIEUWS