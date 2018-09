Echtpaar Gardenier-van den Bosch 60 jaar getrouwd

Publicatie: do 13 september 2018 19.22 uur

KOOTSTERTILLE - Echtpaar Gardenier-van den Bosch 60 jaar getrouwd

Tjeerd Gardenier en Antje Gardenier-van den Bosch vieren donderdag 13 september met dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Zij vieren dit samen met familie en vrienden. Burgemeester Gerben Gerbrandy zal een bezoek brengen aan het echtpaar.

De heer Gardenier is geboren op 26 juli 1934 in Wierum en mevrouw Gardenier- van den Bosch is geboren op 12 mei 1936 in Harkema. Het echtpaar heeft elkaar leren kennen tijdens dansles in Drachten. Op 13 september 1958 stapten zij in de gemeente Achtkarspelen in het huwelijksbootje. Ze kregen twee dochters, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Tjeerd Gardenier werkte door het hele land als dragline machinist. Een dragline is een graafmachine die gebruikt wordt voor het verzetten of verplaatsen van grote hoeveelheden grond of andere materialen. Mevrouw Gardenier en de kinderen reisden met het werk van haar man mee en woonden in een salonwagen. Na 10 jaar als dragline machinist te hebben gewerkt ging het echtpaar in Kootstertille wonen. De heer Gardenier ging als asfaltbaas werken bij de zeedijken en mevrouw zorgde voor de kinderen en het huishouden. Naast zijn werk had meneer Gardenier nog verschillende hobby’s zoals het sleutelen aan brommers en scooters ook voor een gebruikte auto kon je bij Gardenier terecht . Samen hadden meneer en mevrouw Gardenier een bootje waar ze veel plezier aan beleefden.

Het echtpaar verkeert in goede gezondheid en woont nog zelfstandig. Samen redden zij zich nog prima.

FOTONIEUWS